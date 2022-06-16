NASA'nın Perseverance ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mars'ta kaydedilen yabancı cisim termal battaniye parçası olabilir - Son Dakika

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