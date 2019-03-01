Son Dakika Haberleri: Mars'ta su izleri keşfedildi

Mars'ta su izleri keşfedildi

1 saat önce

Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.

Mars'ta su izleri keşfedildi, System.String[]
Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:35 

Ekonomi
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