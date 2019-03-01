Mars'ta su izleri keşfedildi
1 saat önce
Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.
Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:35
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