Son Dakika Haberleri: Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor
Son Dakika Dünya Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor - Son Dakika Dünya

Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor

7 saat önce

Bilim insanları, Mars atmosferindeki oksijen seviyesinin mevsimlere göre değişim gösterdiğini tespit etti, ancak uzay bilimcileri şaşırtan bu olay henüz açıklanamıyor

Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor, System.String[]

Bilim insanları Mars atmosferindeki oksijen seviyesinin mevsimlere göre değişim gösterdiğini tespit etti ancak uzay araştırmacılarını şaşırtan bu olaya henüz bir açıklık getirilemiyor.


NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracı Curiosity ile beş yıldır gezegenin atmosferinin mevsimlere göre değişimini takip ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]