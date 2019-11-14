Mars'ta yeni bir gizem: Bilim insanları oksijen seviyesindeki değişimleri açıklayamıyor

Bilim insanları Mars atmosferindeki oksijen seviyesinin mevsimlere göre değişim gösterdiğini tespit etti ancak uzay araştırmacılarını şaşırtan bu olaya henüz bir açıklık getirilemiyor.



NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracı Curiosity ile beş yıldır gezegenin atmosferinin mevsimlere göre değişimini takip ediyor.