Mars'taki "gizemli kapı" merak uyandırdı - Son Dakika
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Mars'taki "gizemli kapı" merak uyandırdı

14.05.2022 17:32
Mars'taki "gizemli kapı" merak uyandırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a ait yayınlanan fotoğraflarda gözüken "gizemli kapı" dikkat çekti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars'a ait yayınlanan fotoğraflarda gözüken "gizemli kapı" dikkat çekti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a ait yeni fotoğraflar yayınladı. NASA'nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum dikkat çekti. "Gizemli kapı" için çeşitli teoriler ortaya atılırken, araştırmacılar konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kapı benzeri görüntünün Mars'ta 4 Mayıs'ta yaşanan depremin ardından kaya parçalarının çatlaması sonucu oluşması ihtimali üzerinde duruluyor. NASA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fotoğrafın 7 Mayıs'ta Greenheugh Alınlığı olarak bilinen jeolojik noktada Mast Camera ile çekildiği aktarıldı.

(İHA)

Mars'taki gizemli kapı merak uyandırdı
Mars'taki gizemli kapı merak uyandırdı
Mars'taki gizemli kapı merak uyandırdı
Mars'taki gizemli kapı merak uyandırdı

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Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü

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Kaynak: İHA

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