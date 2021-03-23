Mars'taki "İnsan Yüzü"Nün Sırrı Çözüldü - Son Dakika

Tarih 25 Temmuz 1976. Kızıl Gezegen Mars'ın yörüngesindeki Viking 1 uzay misyonu bir fotoğraf çekti. 40 küsur yıldır insanlık Mars'taki uzaylıları konuştu.

O "insan yüzü" kimilerine göre insanlığın Dünya'ya Mars'tan geldiğinin işaretiydi. Kimilerine göre ise uzaylıların varlılığının kanıtı.

Dünyaca ünlü yazar Richard D. Hoagland'ın iddiası ise UFO-severlerin başucu açıklaması oldu.

"YÜZ DEĞİL KENT" DENMİŞTİ!

Hoagland'a göre o Cydonia bölgesindeki 1.6 kilometre genişliğindeki "insan yüzü" sadece bir "insan yüzü değildi." Aslında bir "şehir"di. Büyük bir komplekti.

"Yüz"ün gerçeğini Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express misyonu ortaya çıkardı.

Evet, "insan yüzü" aslında bir dağdı. Bu da Mars Express'in çektiği görüntü…

Yıllar sonra yapılan bu bilimsel açıklama tabii ki UFO-severleri mutlu etmedi. Bilim insanları bir kez daha insanlığı kandırmakla suçlandı.

2003 yılında Kızıl Gezegen'e ulaşan Mars Express, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 2001'de Kızıl Gezegen'e ulaştırdığı Mars Odyssey'den sonra Dünya dışında görev yapan en uzun süreci uzay misyonudur.