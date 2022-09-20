NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti! - Son Dakika
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NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!

20.09.2022 10:53
NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!

Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen NASA aracı InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti.

Sciences et Avenir bilim dergisinde yayınlanan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı.

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı. Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini duyurdu.

BİLİM İNSANLARININ YENİ HEDEFİ: SİSMİK TİTREŞİMLER

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı amaçlıyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga yaratıyor.

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Kaynak: AA

Araştırma, Tragger, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti! - Son Dakika

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