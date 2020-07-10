Mars'tan ithalat işlemlerini hızlandıracak uygulama - Son Dakika

Mars'tan ithalat işlemlerini hızlandıracak uygulama

Mars Logistics, sahip olduğu YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) kapsamında Türkiye'de ilk İzinli Alıcı uygulamasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Mars Logistics, sahip olduğu YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) kapsamında Türkiye'de ilk İzinli Alıcı uygulamasını gerçekleştirdiğini açıkladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, "Müşteri, gerekli koşullara sahipse (YYS-1) eşyasını gümrük ya da antrepo yerine İzinli Alıcı yetkisine sahip tesislerimizden daha hızlı ve antrepolara göre daha az maliyetle çekebilecek." dedi.


Halihazırda ihracatta İzinli Gönderici yetkisini aktif olarak kullanan Mars Logistics, ithalatta İzinli Alıcı yetkisini kullanan ilk firma olduğunu duyurdu. T2 transit beyanı ile Mars Logistics Tepeören Lojistik Merkezine gelen YYS belgesi sahibi müşterinin eşyası, transit beyanı varış gümrüğüne ya da antrepoya gitmeksizin İzinli Alıcı statüsünde Mars Logistics tarafından sonlandırıldı ve eşyanın ithalat işlemleri de müşteri tarafından bu tesiste gerçekleştirildi.


Yapılan bilgilendirmede; İzinli Gönderici yetkisini aktif olarak kullanan ve ihracatı yapılacak eşyanın gümrük yerine doğrudan İzinli Gönderici yetkisine sahip tesisten işlemlerini gerçekleştirerek aracın sınır gümrüğüne sevkini yapan Mars Logistics, İzinli Alıcı uygulamasını da hayata geçirerek müşterisine ithalat işlemlerinde de hem maliyet avantajı hem de zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İzinli Alıcı uygulamasını gerçekleştirmenin Mars için geleceğe hazırlık olarak ifade eden Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, "Müşteri, gerekli koşullara sahipse (YYS-1) eşyasını gümrük ya da antrepo yerine İzinli Alıcı yetkisine sahip tesislerimizden daha hızlı ve antrepolara göre daha az maliyetle çekebilecek." dedi.


"İthalat işlemleri daha hızlı gerçekleşecek"


Mars Logistics'in lider ve yenilikçi vizyonuna uygun olarak ilkleri gerçekleştirmek ve müşterilere artı değer katabilmeyi amaçladıklarını belirten Günhan, "Normal süreçte araç boşaltma ve ithalat işlemleri için gümrüğe ya da antrepoya gitmek zorundaydı. İzinli Alıcı sürecinde ise YGM'nin gümrüğe yaptığı bildirime benzer bir şekilde gümrüğe sistem üzerinden varış bildirimi yapıyoruz. Gümrük 30 dakika içinde kontrole karar verirse gelip mührü kendisi açıyor ve aracın boşaltılmasına izin veriyor. Kontrol kararı vermezse aracı kendimiz açıp boşaltmasını yapıyoruz ve gümrük sistemine boşaltma sonuçlarını girerek transit işlemini kendimiz sonlandırıyoruz. Alıcı da ithalat beyannamesini açıp vergilerini ödedikten sonra eşyasını çekebiliyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mars'tan ithalat işlemlerini hızlandıracak uygulama - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
17:51
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:57:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mars'tan ithalat işlemlerini hızlandıracak uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]