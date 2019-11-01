Son Dakika Haberleri: Mars ve Jüpiter arasındaki Hygiea, yeni cüce gezegen olabilir
Son Dakika Dünya Mars ve Jüpiter arasındaki Hygiea, yeni cüce gezegen olabilir

Mars ve Jüpiter arasındaki Hygiea, yeni cüce gezegen olabilir

7 saat önce

Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan Asteroit Kuşağı'ndaki Hygiea isimli uzay cisminin Güneş Sistemi'nin en küçük cüce gezegeni olabileceği keşfedildi

Mars ve Jüpiter arasındaki Hygiea, yeni cüce gezegen olabilir, System.String[]

Mars ile Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan Asteroit Kuşağı'ndaki Hygiea isimli uzay cisminin Güneş Sistemi'nin en küçük cüce gezegeni olabileceği keşfedildi.


Çok sayıda uzay araştırmacısının ortak çalışmasıyla elde edilen yeni bulgular, bugüne kadar asteroit olarak sınıflandırılan Hygiea'nın tahmin edilenden daha düzgün bir yüzeye sahip olduğunu ve bu nedenle Plüton gibi cüce gezegen kategorisine girebileceğini gösterdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:23 
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