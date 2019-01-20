Marsa Yerleşmeden Önceki Çalışmalardan Biri Uzayda Doğum

Marsta koloni kurmadan önce yapmamız ve çözmemiz gereken sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan uzayda doğum hakkında yapılan çalışmaları sizlere anlatmak için hazırlamış olduğum bu videoyu umarım severek beğenerek izlersiniz.

Marsta koloni kurmadan önce yapmamız ve çözmemiz gereken sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan uzayda doğum hakkında yapılan çalışmaları sizlere anlatmak için hazırlamış olduğum bu videoyu umarım severek beğenerek izlersiniz.

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