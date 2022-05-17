-
Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Seven Seas Explorer Bodrum'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Seven Seas Explorer Bodrum'a geldi

17.05.2022 15:30
Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Seven Seas Explorer Bodrum'a geldi

Marshall Adaları bandıralı kruvaziyer Seven Seas Explorer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Marshall Adaları bandıralı kruvaziyer Seven Seas Explorer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Kuşadası Limanı'ndan gelen, 265 yolcu ve 530 personelin bulunduğu gemideki çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti.

Kumbahçe sahilindeki bir kafenin işletmecisi Ahu Oğuztan gazetecilere, kruvaziyerlerin işlerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Bodrum'a çok katkı sağlıyorlar. Gelen yolcuların çok miktarda alışveriş yaparak döndüklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Gemi akşam saatlerinde Antalya Limanı'na devam edecek.

YORUMLAR
500
Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum'a geldi Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum'a geldi Bin 270 yolcu ile Bodrum'a geldi Bin 270 yolcu ile Bodrum'a geldi Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Seven Seas Explorer Bodrum'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
14:40 MetroPOLL açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan bütün rakiplerine kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Seven Seas Explorer Bodrum'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement