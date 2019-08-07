Son Dakika Haberleri: Marshall Adaları'nda "dang humması" salgını
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Marshall Adaları'nda "dang humması" salgını

16 dakika önce

Pasifik ülkesi Marshall Adaları Cumhurbaşkanı Hilda Heine, "dang humması" salgınıyla etkin mücadele için acil durum ilan etti.

Marshall Adaları'nda
Pasifik ülkesi Marshall Adaları Cumhurbaşkanı Hilda Heine, "dang humması" salgınıyla etkin mücadele için acil durum ilan etti.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, geçen hafta Ebeye Adası'nda 3 dang humması vakası tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Hilda Heine, bu kapsamda hastalıkla mücadelenin etkinleştirilmesi için acil durum ilan etti.
Buna göre, sivrisinek üreme alanları temizlenecek ve halkın virüsten korunabilmesi için medya kuruluşları aracılığıyla düzenli yayınlar yapılacak.
Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
Marshall Adaları, Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:39 Kaynak: AA
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