Marshall Adaları'nda Kovid-19 vakalarındaki artış "sağlık krizine" neden oldu

Marshall Adaları'nda gözlenen Kovid-19 vakalarındaki artış, ülkede "sağlık krizine" sebep oldu.

Dünya basınında "Kovidsiz cennet" olarak adlandırılan ülkede, ilk yerel kaynaklı virüsün kaydedilmesinin ardından ülkenin başkenti Majuro'da vaka sayısı cumadan itibaren iki katına çıktı.

Kovid-19 salgınının başından bu yana salgında ilk kez "büyük dalga" ile karşı karşıya gelen, nüfusu 59 bin olan ve Ekim 2020'ye kadar hiçbir Kovid-19 vakasının tespit edilmediği ülkenin Sağlık Bakanı Jack Neithendal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Test yaptıranların yüzde 75'inin sonucu pozitif çıkıyor. Bu çok yüksek bir oran." dedi.

Ülkede çok sayıda sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığına dikkati çeken Neithendal, personel yetersizliği sebebiyle bu çalışanların bazılarını işe çağırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ülkede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 3 bini aştığı ve 7 kişinin ise hastanede yattığı belirtildi.

Okulların kapatıldığı duyurulan ülkede, Yeni Zelenda Radyosunun (RNZ) haberine göre, sokağa çıkma yasağı getirilmemesine rağmen halkın evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.

Ülke nüfusunun yüzde 70'i aşılı

Nüfusunun yüzde 70'inin aşılı olduğu ülke, salgın başladığında sınırlarını ilk kapatan ülkeler arasında yer almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u salgın ilan etmeden sınırlarını kapatan ülkede ilk Kovid-19 vakasının Ekim 2020'de ABD'li turistlerde görüldüğü ve yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı belirtilmişti.???????