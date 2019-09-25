Son Dakika Haberleri: Marshall Adaları'ndan Tayvan'a destek
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Marshall Adaları'ndan Tayvan'a destek

1 saat önce

Okyanusya ülkesi Marshall Adaları, Tayvan'a desteğini gösteren ve ülkeyi tanımaya devam edeceğini belirten bir önergeyi mecliste kabul etti.

Marshall Adaları'ndan Tayvan'a destek, System.String[]

Okyanusya ülkesi Marshall Adaları, Tayvan'a desteğini gösteren ve ülkeyi tanımaya devam edeceğini belirten bir önergeyi mecliste kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, önergede Marshall Adaları'nın Tayvan'ı diplomatik olarak tanımaya devam edeceği vurgulanırken "20 yıldan fazla süredir devam eden desteğinden ötürü Tayvan hükümetine minnettar olunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Tayvan, Marshall Adaları'nda özgürlüğü, demokrasiyi ve insan haklarını destekleme konusunda sarsılmaz bir bağlılık göstermiştir." ifadeleri yer aldı.

Meclis kararının, son dönemde bazı ülkelerin Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesip Pekin hükümetini Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıma adımları attığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Marshall Adaları, Tayvan'ı resmen tanıyan 15 ülke arasında bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Marshall Adaları'nın bu kararı üzerine Pasifik'teki ada ülkeleriyle iş birliğinin karşılıklı saygı, eşitlik ve çıkar üzerine kurulu olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

Shuang, dünyada sadece bir tane Çin olduğunu ve daha fazla sayıda ülkenin "tek Çin" prensibini destekleyen ülkeler arasına katılacağını belirtti.

En son, Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati'nin diplomatik ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı resmen tanıyan ülke sayısı 15'e düşmüştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti ve Okyanusya ülkesi Solomon Adaları Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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