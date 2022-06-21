Marshall'dan ses kalitesiyle öne çıkan ikonik tasarımlı hoparlörler

Marshall, tutkulu müzikseverler için şık ve ikonik tasarımlarıyla akılda kalan hoparlör modelleri sunuyor. Ses kalitesiyle öne çıkan Marshall, ev ve taşınabilir serileriyle farklı beklentileri olan kullanıcılara hitap ediyor. Marshall'ın ürün seçenekleri arasında, müziğini dilediği yere götürmek isteyenler için geliştirilen taşınabilir hoparlör modelleri de bulunuyor.

Marshall ev serisi neler sunuyor?

Marshall, aynı seriye ait Acton II, Stanmore II ve Woburn II ikonik hoparlörleri ile evinize müzik şöleni getiriyor. Ev serisindeki en küçük boyuta sahip Acton II modeli, kompakt ölçüleriyle mutfak tezgahı, kitaplık rafı ya da pencere pervazında kullanılmak için ideal. Aynı zamanda serinin diğer ürünlerinde de olduğu gibi Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanan Acton II, müziğinizi hiçbir kabloya gerek duymadan stereo sesle çalmayı mümkün kılıyor.

Serinin bir diğer ürünü Marshall Stanmore II Bluetooth hoparlör, büyük ya da küçük her odada iyi görünen ve mekanın havasını değiştiren bir tasarıma sahip. Marshall'ın Bluetooth uygulamasına bağlanılarak kullanılabilen Stanmore II, iki Bluetooth bağlantılı cihaz arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyor.

Ev serisinin en görkemli modeli olan Marshall Woburn II, yüksek frekanslı tiz seslerde temiz bir dinleme deneyimi sunarken düşük frekanslı baslarda net ve canlı ses aralığı sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca modelin ahşap kabin yapısı sıcak ve doğal bir sesin duyulmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber ev serisinin her üç modeli de RCA ya da 3,5 mm girişe takılarak kablolu bağlantı sunabiliyor.

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Taşınabilir seride 20 saatlik kesintisiz müzik deneyimi!

Marshall, müzik tutkusunu dilediği yere taşımak isteyenler için geliştirdiği taşınabilir hoparlör modellerinde yeni nesil teknolojiler kullanıyor. Taşınabilir serinin önemli modellerinden Stockwell II, yalnızca 20 dakikalık şarj ile 6 saat, tamamen şarj edildiğinde ise 20 saatten fazla kullanım süresi sunuyor.

Mekandan bağımsız tercih edilebilen Stockwell II, silikon dış kaplaması ve çelikten imal edilen ön ızgarasıyla sağlam bir dokuya sahip. Modelin suya dayanıklı bir yapıda olduğunu tescilleyen IPX4 sertifikası da bulunuyor. Dot Tasarım Ödüllü Marshall Emberton, üst düzey ses sistemiyle dilediğiniz yerde müzik deneyimi yaşamanızı kolaylaştırıyor. Model, tasarımdaki mükemmel işçilik ve dengeli ses performansıyla öne çıkıyor.

Aynı zamanda hoparlörün IPX7 suya dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Hafifliğiyle öne çıkan Marshall Kilburn II, kullanıcılara 20 saatten fazla oynatma süresi sunuyor. Kompakt boyu ve gitardan ilham alan taşıma askısıyla dikkat çeken modelin üst panelinde kalan şarj miktarını takip edebilmeye olanak sağlayan bir alan bulunuyor. Bluetooth 5.0 özelliğine sahip Kilburn II, akıllı cihazınızdan 10 metre uzaklığa kadar kesintisiz şekilde çalışmasıyla da dikkat çekiyor.