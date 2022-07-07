Marshall, kamusal alanlarda hijyen farkındalığına dikkat çekti - Son Dakika
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Marshall, kamusal alanlarda hijyen farkındalığına dikkat çekti

07.07.2022 14:44
Marshall, kamusal alanlarda hijyen farkındalığına dikkat çekti

'Renklendir Hayatı' sloganıyla okul, hastane gibi birçok yerde kullanılan Marshall, Antibakteriyel Hijyen'i farkındalık yaratmak adına Bahçecik kuaför salonunda kullanıldı.

'Renklendir Hayatı' sloganıyla okul, hastane gibi birçok yerde kullanılan Marshall, Antibakteriyel Hijyen'i farkındalık yaratmak adına Bahçecik kuaför salonunda kullanıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Marshall Pazarlama Direktörü Pınar Adabağ,"Marshall Antibakteriyel özellikleri nedeniyle kuaför salonları gibi yoğun bir trafiği olan ve hijyen konusunda titiz olunması gereken mekanlar için ideal bir ürün. Biz de bu alanda farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yoğun olarak; okullar, hastaneler, restoranlar, sağlık kurumları ve bakım evleri tarafından tercih edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan Marshall Antibakteriyel Hijyen ürünü, farkındalık çalışması için İstanbul'da bulunan bir kuaför salonunda kullanıldı.

"KÜF VE MANTARA KARŞI DİRENÇ GÖSTERİYOR"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Adabağ, hijyenin son dönemde boya seçimlerinde belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini belirtti ve "Marshall Antibakteriyel Hijyen yoğun olarak okullar, hastaneler, restoranlar, sağlık kurumları, bakım evleri tarafından tercih ediliyor. Şimdi de yine hijyene odaklanılmasına dikkat çekmek için Marshall Antibakteriyel'in sunduğu hijyen ayrıcalıklarını kuaför salonlarına da yansıtmaya başladık. Marshall Antibakteriyel özellikleri nedeniyle kuaför salonları gibi yoğun bir trafiği olan ve hijyen konusunda titiz olunması gereken mekanlar için ideal bir ürün. Biz de bu alanda farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" İfadelerine yer verdi.

"MÜKEMMEL BİR SONUÇ ÇIKTI"

Öte yandan ürünün kullanıldığı kuaför salonunun sahibi Metin Bahçecik ise, "Marshall Antibakteriyel Hijyen ürününün sağladığı hijyen özelliği bizler açısından çok önemli. Ayrıca Marshall, mekanlarda kullanılan renkler konusunda trendleri belirleyen bir marka.  Bu iki unsur, salonumuzun yeni tasarımıyla birleşince ortaya müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kendilerini huzurlu ve mutlu hissetmelerini sağlayan mükemmel bir sonuç çıktı"  dedi.


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Kaynak: DHA

Marshall, Kuaför, Güncel, Son Dakika

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