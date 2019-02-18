Son Dakika Haberleri: MARSİFED üyeleri ‘Ticaret Köprüsü’nde buluşacak

MARSİFED üyeleri ‘Ticaret Köprüsü’nde buluşacak

1 saat önce

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge ile MARSİFED Federasyonunun adı 'Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu' olarak değiştirildi.

MARSİFED üyeleri ‘Ticaret Köprüsü’nde buluşacak, System.String[]
Yönetim kurulu tarafından verilen önerge ile MARSİFED Federasyonunun adı 'Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu' olarak değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 

Ekonomi
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