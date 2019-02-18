MARSİFED üyeleri ‘Ticaret Köprüsü’nde buluşacak
1 saat önce
Yönetim kurulu tarafından verilen önerge ile MARSİFED Federasyonunun adı 'Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu' olarak değiştirildi.
Yönetim kurulu tarafından verilen önerge ile MARSİFED Federasyonunun adı 'Marmara
ve İç Anadolu
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu' olarak değiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55
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