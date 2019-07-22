Marsilya 2-1 Saint-Étienne Olimpiyat Oyunları
1 saat önce
Olympique de Marseille, finalde Saint-Étienne 2-1 yenerek EA Ligue 1 Games maç öncesi turnuvasını kazandı. Dimitri Payet ve Nemanja Radonjic OM golü attı.
Olympique de Marseille, finalde Saint-Étienne 2-1 yenerek EA Ligue 1 Games maç öncesi turnuvasını kazandı. Dimitri Payet ve Nemanja Radonjic OM golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05
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