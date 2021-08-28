Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti

Aradığı futbolcuyu bulamayan Marsilya, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala rotasını Beşiktaş'a kırdı.

İKİNCİ LARIN TEKLİFİ

Sporx'in haberine göre; Transfer dönemi içerisinde Larin için Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Marsilya, Kanadalı golcü için Siyah-Beyazlı yönetime 6 milyon euroluk bir teklif daha iletti.

YİNE RET

Beşiktaş, Larin için 10 milyon euro bonsevis bedeli talep etti. Marsilya'nın teklifi transfer dönemi içerisinde üçüncü kez geri çevrilmiş oldu.

SÖZLEŞME UZATMAYA YANAŞMIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu imza için ikna etmekte zorlanıyor. Beşiktaş 1,5 önerdi, Larin ise 2,5 milyon istedi.