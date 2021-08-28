Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti

Aradığı futbolcuyu bulamayan Marsilya, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala rotasını Beşiktaş'a kırdı.
Sporx'in haberine göre; Transfer dönemi içerisinde Larin için Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Marsilya, Kanadalı golcü için Siyah-Beyazlı yönetime 6 milyon euroluk bir teklif daha iletti.
Beşiktaş, Larin için 10 milyon euro bonsevis bedeli talep etti. Marsilya'nın teklifi transfer dönemi içerisinde üçüncü kez geri çevrilmiş oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu imza için ikna etmekte zorlanıyor. Beşiktaş 1,5 önerdi, Larin ise 2,5 milyon istedi.
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