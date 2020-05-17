Marsilya'da Damien Comolli sesleri! Yeni sportif direktör... - Son Dakika

Marsilya'da Damien Comolli sesleri! Yeni sportif direktör...

Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marsilya'da Damien Comolli sesleri! Yeni sportif direktör..., System.String[]

Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Fransa basınında yer alan habere göre; Andoni Zubizareta'nın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Marsilya yönetimi, Damien Comolli'yi gündemine aldı.


Haberde; Marsilya ile Comolli'nin yakın zamanda bir görüşme yapacağı belirtildi. Fransız sportif direktörün bu görüşmenin ardından kısa bir aranın ardından futbol dünyasına geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.


Damien Comolli, 7 Haziran 2018 tarihinde göreve başladığı Fenerbahçe'de 19 ay kalmıştı.



Fenerbahçe, Marsilya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:09 

Son Dakika Spor Marsilya'da Damien Comolli sesleri! Yeni sportif direktör... - Son Dakika Spor
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