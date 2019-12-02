Son Dakika › Dünya › Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü - Son Dakika Dünya
Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
6 saat önce
Fransa'nın güney doğusundaki Marsilya kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir helikopter kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti
Fransa'nın güney doğusundaki Marsilya kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir helikopter kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından yapılan yazılı açıklamada pazar gecesi arama kurtarma çalışması yapan EC145 model helikopterin telsiz ve radar sinyallerinin aniden kaybolduğu belirtildi. Helikopterin içinde bulunan 3 görevlinin cansız bedenlerine gece 1.30 civarında ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:40
Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak