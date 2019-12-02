Son Dakika Haberleri: Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
Son Dakika Dünya Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü

6 saat önce

Fransa'nın güney doğusundaki Marsilya kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir helikopter kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti

Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü, System.String[]

Fransa'nın güney doğusundaki Marsilya kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir helikopter kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti.


İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından yapılan yazılı açıklamada pazar gecesi arama kurtarma çalışması yapan EC145 model helikopterin telsiz ve radar sinyallerinin aniden kaybolduğu belirtildi. Helikopterin içinde bulunan 3 görevlinin cansız bedenlerine gece 1.30 civarında ulaşıldı.

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Helikopter, Marsilya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:40 
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