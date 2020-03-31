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Marsilya eski başkanı Diouf korovirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, cumartesi gününden beri Senagel'in başkenti Dakar'da bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Bugün akşam saatlerinde 68 yaşındaki Diouf'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Diouf, 2005 ve 2009 yılları arasında mavi-beyazlı ekipte başkanlık görevini üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
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