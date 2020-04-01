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Marsilya eski başkanı Pape Diouf corona virüse yenildi
36 dakika önce
Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un da yakalanmıştı.
Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un da yakalanmıştı.
Corona virüse yakalanan Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, cumartesi gününden beri Senagelin başkenti Dakarda bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu.
Bugün akşam saatlerinde 68 yaşındaki Dioufun hayatını kaybettiği açıklandı.
Diouf, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:46
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