Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibi, milli oyuncuyu renklerine bağladığını sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımla duyurdu.
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi Avrupa Yakası'nın sevilen karakteri Burhan Altıntop'un "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine göndermede bulunan Marsilya, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" notuyla yaptığı paylaşımla transferi açıkladı.
Son Dakika › Spor › Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti - Son Dakika Spor