Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti

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Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibi, milli oyuncuyu renklerine bağladığını sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımla duyurdu.

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Bir dönem reyting rekorları kıran dizi Avrupa Yakası'nın sevilen karakteri Burhan Altıntop'un "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine göndermede bulunan Marsilya, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" notuyla yaptığı paylaşımla transferi açıkladı.