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Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti - Son Dakika

Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti

04.07.2021 18:50

Marsilya, Milli futbolcu Cengiz Ünder transferini eğlenceli bir paylaşımla duyurdu. Bir dönem izleyenlerin gönlünde taht kurmuş Avrupa Yakası dizisinde yer alan Burak Altıntop karakterinin zihinlere kazınan "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine gönderme yapan Fransız ekibi, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Cengiz Ünder, Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibi, milli oyuncuyu renklerine bağladığını sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımla duyurdu.

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Bir dönem reyting rekorları kıran dizi Avrupa Yakası'nın sevilen karakteri Burhan Altıntop'un "Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyi" repliğine göndermede bulunan Marsilya, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" notuyla yaptığı paylaşımla transferi açıkladı.

Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti
Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti

Cengiz Ünder, Marsilya, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti - Son Dakika Spor


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