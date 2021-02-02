Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, görevinden istifa etti
02.02.2021 22:57
Marsilya'nın Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, kötü gidişin ardından görevini bıraktı. Mavi beyazlılar, Villas-Boas yönetiminde son 4 maçta sadece 1 puan alabildi.
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Andre Villas-Boas basın toplantısında yaptığı açıklamada "Olivier Ntcham'ın transfer edilmesini ben istemedim. Transferi bu sabah öğrendim." dedi.
Açıklamalarına devam eden Andre Villas-Boas "Sonuç olarak istifa ettim. Yönetimin istifamı kabul etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
SON 4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ
Marsilya, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı Rangers'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fransa Ligi'nde 32 puanla 9. sırada yer alan mavi beyazlılar, Villas-Boas yönetiminde son 4 maçta sadece 1 puan alabildi.
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