Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu - Son Dakika

Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu
Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste mahalleler gezerken, marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştuBilecik Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu için bir fikir üretti.
Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste mahalleler gezerken, marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu
Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu için bir fikir üretti. Belediyeye ait üstü açık otobüse koyulan ses sistemi ile mahalle mahalle gezilerek, seslendirilen müzik ve marşlarla balkonlara çıkan vatandaşlar 19 Mayıs coşkusu yaşadı.19 Mayıs 1919'un tarihte anlam ve önemini ifade eden eserlerin seslendirildiği etkinliği vatandaşlar ve çocuklar balkonlardan eşlik etti. Belediye Başkanı Semih Şahin'in kutlama mesajlarının okunduğu etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 05:06 Kaynak: İHA
Son Dakika Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı