Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (MARSU), özel mülkiyet nedeniyle 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek açıktan akan ve çevreye rahatsızlık veren atık suyu yer altına aldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU, kent genelinde açıktan akan atıksuları yer altına almaya devam ediyor.
13 Mart Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi ve civarındaki yerleşim alanlarının atıksuları özel mülkiyet sorunu nedeniyle 5 yıldır açıktan akarak çevreye kötü koku ve sağlık sorunlarına yol açıyordu.
Vali Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda alanda çalışmalara başlayan MARSU, özel mülkiyet sorununu çözerek vatandaşın muvafakati akabinde 800 metrelik kanalizasyon şebeke döşeme çalışmalarına başladı.
Vatandaşları rahatsız eden sorununun biran önce ortadan kaldırılması için hızla başlatılan çalışmalar neticesinde atıksu yer altına alındı. Açıktan akan atık sudan kurtarılan çevrede yaşayan vatandaşların rahat nefes almaları sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözdü - Son Dakika