MARSU, abonelik hizmetini artırdı - Son Dakika

MARSU, abonelik hizmetini artırdı
30.12.2020 14:45
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, Midyat ilçesinde kırsal mahallelerinde içme suyu abone ve sayaç takma çalışmalarını hızlandırdı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, Midyat ilçesinde kırsal mahallelerinde içme suyu abone ve sayaç takma çalışmalarını hızlandırdı.
İlçeye bağlı kırsal Ortaca ve Eylence mahallerinde abone ve sayaç takma çalışmalarına başladı.
Ortaca Mahalle Muhtar Edip Aslan, yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başta MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak'a ve ilgili yetkililere teşekkür ederim. Vatandaşlar şubeye gitmeden yerinde abonelik işlemi yapıldı." dedi.
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