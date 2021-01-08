MARSU, açıktan akan tüm atık suları yer altına alacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), yeni yapılaşmanın olduğu Nur Mahallesinde alt yapı ve içme suyu çalışmalarında sona geldi.

MARSU, Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde açıktan akan kanalizasyon sularının yer altına alınması için çalışma başlattı. Nur Mahallesi İzzet Paşa mevkisinde bulunan yeni yapılaşma bölgelerinde atık su arıtma tesisine bağlanmak amacıyla yaklaşık 400 metrelik alt yapı çalışmasını hızla sürdürüyor.

Çalışmaların kısa sürede bitirilerek çevreye kötü koku ve rahatsızlık veren atık sulardan kurtarılması hedefleniyor. Aynı bölgede yaşanan içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için kazılan kuyu yakında faaliyetlere girerek vatandaşların su sıkıntısı giderilmiş olacak.

MARSU Genel Müdürü Abdusselam Altunkaynak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Altunkaynak, vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için kanalizasyon şebekesi çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Altunkaynak, "Nur Mahallesinde yapılan bu çalışma ile de vatandaşlarımızın sıkıntıları giderilmiş olacak. Şehrimizde açıkta bulunan bütün atık suların kanalizasyon şebekesine alınması için çalışma başlatılmıştır." dedi.