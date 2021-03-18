MARSU'dan abone ve kaçak su kullanımı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdür Vekili Abdüsselam Altunkaynak, abone ve kaçak su kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Altunkaynak, yaptığı açıklamada, içme suyunun kaçak ya da amacı dışına çıkılarak sulamada kullanılmasının bazı yerleşim yerlerinde su kesintilerine yol açtığını, amacı dışında kullanılmasının su sarfiyatını artırarak suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağdur olmasına yol açtığını belirtti.

MARSU'nun vatandaşlara kesintisiz hizmet sunma gibi bir görevi olduğunu aktaran Altunkaynak, vatandaşların aboneliklerini yerine getirerek kaçak kullanım yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Toplumun tamamının yararlanacağı bir hak, bir kul hakkı niteliğindeki suyun bedelinin hizmetin devamı için ödenmesi gerektiğini ifade eden Altunkaynak, şöyle konuştu:

"Kayıt dışı kullanımların olmaması ve suyun israf edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan abonelik yaptırmadan kaçak su kullanmak suçtur. Kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullananları tespit eden vatandaşlarımızın, ALO 185 Çağrı Merkezine bildirmeleri bir vatandaşlık görevidir."