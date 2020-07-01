MARSU'dan su tarifeleriyle ilgili açıklama - Son Dakika

MARSU'dan su tarifeleriyle ilgili açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.

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MARSU'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin de içinde bulunduğu küresel koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında artan maliyetler nedeniyle 1 Temmuz 2020'de uygulanmasına karar verilen su tarifesi zammının kamu sağlığı ve yararı gözetilerek yıl sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Mevcut tarifede su ve atıksu bedeli 4,75, KDV 0,38 ile ÇTV 0,47 lira olup toplam metreküp başına 5,60 liradır. Ayrıca her abone grubundan 1 aylık dönem karşılığında bakım onarım bedeli olarak 1 metreküp su ve atıksu bedeli alınmaktadır." denildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:41 Kaynak: AA

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