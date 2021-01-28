MARSU şubelerinde yoğunluk - Son Dakika

Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik yapılacak indirim ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, MARSU şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

MARSU'dan yapılan açıklamada, 7256 sayılı yasa ile kuruma borcu olan abonelerin peşin ödemeyi tercih ettiklerinde gecikme cezalarının yüzde 90'ının silindiği belirtilerek, son müracaatın 1 Şubat olduğu bildirildi.

Ödemelerin 1 Mart'a kadar yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peşin ödeme gücü olmayanlar ise 18'e varan taksit seçeneklerinden faydalanabilirler. Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden 36 aya kadar ödeme süresi verilmektedir. Şubelerimizde yoğunluk yaşanmaması ve Kovid-19 salgını nedeniyle http://marsu.mardin.bel.tr/ internet adresi üzerinden müracaat edilebilir."