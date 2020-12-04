Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak kullanım yapan kişiyi tespit etti.
MARSU, enerji hatlarındaki kaçak kullanımı tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesinde ikamet eden F.B'nin sondaj kuyusunun trafosundan izinsiz olarak elektrik kullandığını tespit etti.
F.B'nin kaçak olarak kullandığı elektrik enerjisini arazi sulamada kullandığı belirlendi.
Geriye dönük izinsiz kullandığı enerjisi hesaplanan F.B'ye, kullandığı enerji bedeli tahakkuk ettirilerek, faturası gönderilecek.
MARSU'ya bağlı ekipler, kuruma bağlı elektrik enerjisini izinsiz olarak kullananlara yönelik çalışmalarına devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MARSU'ya ait elektriği kaçak kullanan kişi tespit edildi - Son Dakika