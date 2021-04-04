Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı - Son Dakika

Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı

04.04.2021 18:22
Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı, System.String[]

AnTuTu araştırma ve kıyaslama sitesinin yaptığı yeni çalışmaya göre, Mart 2021 yılının en güçlü 10 amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonları açıklandı. Gelin listeyi hep birlikte inceleyelim!

AnTuTu adlı ünlü kıyaslama sitesi kullanıcılar için büyük bir hizmet vermeye devam ediyor. Birçok kişi akıllı telefon alırken farklı modellerle kıyaslama yapmak için farklı siteleri kullanıyor.

AnTuTu sitesi, bu alanda yeni bir çalışma yaptı ve Mart 2021 yılında en çok tutan amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefon listesini yayınladı.

AnTuTu'nun yayınladığı raporda en dikkat çeken olay, birçok akıllı telefon markasınını en güçlü işlemci olarak lanse edilen, Qualcoom Snapdragon 888 işlemcisini kullanmasıdır. Son dönemin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 işlemci, birçok markanın ana bileşinini oluşturmaktadır.

AnTuTu'nun Mart 2021 için hazırladığı bu rapor, daha çok Çin merkezli cihazları kapsıyor. Bu nedenle Apple iPhone serisini bu listeye eklenmemiştir.

Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı

Mart 2021 yılının en dikkat çeken ve en yüksek puanı alan akıllı telefonları; Birinci sırada Black Shark 4 Pro olduğu açıklandı. Cihaz kullanıcılarına üstün bir oyun deneyimi vaat ediyor. Black Shark 4 Pro geliştirdiği yeni formül ile ısınma sorunu tamamen kullanıcıların hayatından çıkartıyor.

İkinci sırada yer alan Oppo Find X3 Pro zirveye yakın bir puan aldığı bildiriyor. ve üçüncü sırada, 16 RAM/256 GB bellek ile Asus ROG Phone 5 olduğu bildiriyor.

Dördüncü sırada ise yine oyun akıllı telefonu olan Nubia Red Magic 6 Pro olması, aslında oyun akıllı telefonların son dönemde büyük bir yükseliş yasadığının göstergesi olarak sunuluyor.

Sıralamadaki beşinci Vivo X60 Pro + oldu ve altıncı sırada, iQOO 7 olduğu bildirildi. Kalan dört yer Redmi K40 Pro, Xiaomi mi 11, Meizu 18 ve Meizu 18 Pro tarafından paylaşılıyor. ve bunların hepsi Snapdragon 888 ve 12 RAM/256 GB belleğe sahip modellerdir.

Mart 2021'in En Güçlü 10 Amiral Gemisi Akıllı Telefonu

Black Shark 4 Pro

Oppo Find X3 Pro

Nubia Kırmızı Büyü 6 Pro

Asus ROG Phone 5

Vivo X60 Pro +

iQOO 7

Redmi K40 Pro

Xiaomi mi 11

Meizu 18

Meizu 18 Pro

Orta segment listesinde belirtilen cihazlardan en güçlü ilk üç akıllı telefon, Dimensity 820 işlemciye sahip akıllı telefonlar olduğu bildirildi. Bunlar: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro ve Vivo S7t gibi Çin menşeili markalar yer alıyor.

Dördüncü sıradan başlayarak Sekizinci sıraya kadar, Kirin 985 işlemcili modeller yer alıyor. Bunlar: Huawei Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro, Honor 30 ve Huawei Nova 8'dır.

Son olarak Dokuzuncu ve Onuncu sırada, Kirin 820 işlemciye sahip, Honor X10 ve Honor 30S akıllı telefonlar yer alıyor.

Mart 2021'in En Güçlü 10 Orta Segment Akıllı Telefonu

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Vivo S7t

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7

Nova 8 Pro

Honur 30

Huawei Nova 8

Honur X10

Honur 30S

Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı

Akıllı Telefon, Huawei, Meizu, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Mart 2021'in En Güçlü 10 Akıllı Telefonu Yayınlandı - Son Dakika


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