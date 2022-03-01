Mart 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
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Mart 2022 Dünya Gündemi

01.03.2022 09:57
Mart 2022 Dünya Gündemi

Kovid-19 salgınının yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler mart ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Kovid-19 salgınının yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin gelişmeler mart ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mart:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin özel oturum düzenlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda "Birliğin Durumu" başlıklı ulusa sesleniş konuşmasını yapacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.

3 Mart:

Güney Afrika'da "Afrika Enerji Konferansı" düzenlenecek.

Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı yapılacak.

Brüksel'de iki gün sürecek AB Genel İşler Konseyi'nin gayri resmi toplantısı düzenlenecek.

7 Mart:

Brüksel'de 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları düzenlenecek.

10 Mart:

Fransa'nın başkenti Paris'te iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

11 Mart:

ABD'de onaylanan geçici bütçenin süresi dolacak.

Şili'de devlet başkanı seçimlerini kazanan Gabriel Boric görevi devralacak.

13 Mart:

Kolombiya'da kongre ve senato seçimleri yapılacak.

17 Mart:

Brüksel'de iki gün sürecek Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı düzenlenecek.

21 Mart:

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.???????

22 Mart:

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

23 Mart:

Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları gerçekleştirilecek.

24 Mart:

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

25 Mart:

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerinin Lahey'deki özel mahkemede yargılamalarına devam edilecek.

26 Mart:

Malta'da yeni yasama dönemi üyelerini belirlemek üzere genel seçimler yapılacak.

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Ukrayna, Brüksel, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mart 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika


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