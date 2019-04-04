Mart Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi

İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı

ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı