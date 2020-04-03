Mart ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika

Mart ayı kira artış oranı belli oldu
6 saat önce
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı bu ay yüzde 13,33 olarak gerçekleşti.
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı bu ay yüzde 13,33 olarak gerçekleşti.
2020 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mart ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 13.33 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 13,33 olarak belirlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:00 Kaynak: İHA
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