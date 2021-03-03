Mart ayı kira artış oranı yüzde 12,81 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE'de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

-İHA-