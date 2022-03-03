Mart ayı kira artış oranı yüzde 25,98 oldu - Son Dakika
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Mart ayı kira artış oranı yüzde 25,98 oldu

03.03.2022 10:13
Mart ayı kira artış oranı yüzde 25,98 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

(İHA)

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Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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