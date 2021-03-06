Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi. KYK BURS VE KREDİSİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK KYK BURS VE KREDİSİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK Mart ayı burs ve kredileri 6 - 10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.



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