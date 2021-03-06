Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Mart ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Mart'ta, '2' olanlar 7 Mart'ta, '4' olanlar 8 Mart'ta, '6' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.