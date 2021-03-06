Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
06.03.2021 12:25
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Mart ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Mart'ta, '2' olanlar 7 Mart'ta, '4' olanlar 8 Mart'ta, '6' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
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