Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı - Son Dakika Magazin

Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı

6 saat önce

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi.

Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı, System.String[]

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim oldu.


Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler karantina günlerinde kendilerini yemek ve ev temizliğine verdi. İptal edilen etkinlikler bile sanat camiasına dur diyemedi. Sosyal medya ve Youtube üzerinden sevenleri ile buluşmaya devam eden ünlüler, evlerinde izleyicilerine keyifli vakit geçirtmeye devam ettirdi.


Sağlık çalışanlarına destek verdi


Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim olmayı başardı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de, yarışmacıları Koronavirüs hakkında bilgilendiren Ilıcalı, ailelerin talep etmesi durumunda istedikleri zaman yarışmacılar ile görüşebileceklerini de belirtti. Yarışma programında Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlı destek de veren Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak Mart ayında da zirvedeki yerini korudu.


Haluk Levent'ten destek çağrısı


Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra yardımseverliği ile de ön planda olan Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği kapsamı altında Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım etmek istediğini dile getirdi. "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunan Levent'e ise destek yağdı. Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya destek verdi. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı. Düzenlediği kampanya ile herkesin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Haluk Levent, ay boyunca medyada 3 bin 481 haberde yer alarak Mart ayının en popüler isimlerinden olmayı başardı.


Birlikte karantinadalar


2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'da Mart ayının popüler isimlerinden oldu. Artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başlayan ve birlikte görüntü vermekten çekinmeyen çift Koronavirüse karşı #evdekal diyerek komedyenin evinde kendilerini karantinaya aldı. Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle Avrupa turneleri ertelenen Cem Yılmaz, Mart ayı boyunca toplam 3 bin 407 haberde yer aldı. Genç sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan ise ay boyunca 3 bin 106 haberde bahsedildi. - İSTANBUL

Acun Ilıcalı, Haluk Levent, Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]