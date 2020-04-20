Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim oldu.



Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler karantina günlerinde kendilerini yemek ve ev temizliğine verdi. İptal edilen etkinlikler bile sanat camiasına dur diyemedi. Sosyal medya ve Youtube üzerinden sevenleri ile buluşmaya devam eden ünlüler, evlerinde izleyicilerine keyifli vakit geçirtmeye devam ettirdi.



Sağlık çalışanlarına destek verdi



Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim olmayı başardı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de, yarışmacıları Koronavirüs hakkında bilgilendiren Ilıcalı, ailelerin talep etmesi durumunda istedikleri zaman yarışmacılar ile görüşebileceklerini de belirtti. Yarışma programında Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlı destek de veren Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak Mart ayında da zirvedeki yerini korudu.



Haluk Levent'ten destek çağrısı



Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra yardımseverliği ile de ön planda olan Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği kapsamı altında Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım etmek istediğini dile getirdi. "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunan Levent'e ise destek yağdı. Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya destek verdi. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı. Düzenlediği kampanya ile herkesin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Haluk Levent, ay boyunca medyada 3 bin 481 haberde yer alarak Mart ayının en popüler isimlerinden olmayı başardı.



Birlikte karantinadalar



2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'da Mart ayının popüler isimlerinden oldu. Artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başlayan ve birlikte görüntü vermekten çekinmeyen çift Koronavirüse karşı #evdekal diyerek komedyenin evinde kendilerini karantinaya aldı. Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle Avrupa turneleri ertelenen Cem Yılmaz, Mart ayı boyunca toplam 3 bin 407 haberde yer aldı. Genç sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan ise ay boyunca 3 bin 106 haberde bahsedildi. - İSTANBUL