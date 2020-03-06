Mart ayı meclis toplantıları sona erdi - Son Dakika

Sivas İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5'inci oturumla sona erdi. İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren oturumlarda birçok gündem maddesi masaya yatırıldı.



Meclis üyeleri İl Özel İdaresine ait misafirhane ve Sıcak Çermik mevkiindeki termal evlerin konaklama bedeli ve süresi belirledi. İl Özel İdaresi personel kadrolarından emeklilik nedeniyle boşalan norm kadro fazlası işçi kadrolarının iptali ile terfileri nedeniyle memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ilişkin kadro değişiklik cetvellerinin kabulüne karar verildi.



Mart ayı toplantılarında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi uyarınca hazırlanan 2019 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu görüşülerek kabulüne karar verildi. Öte yandan 2020 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapıldı.



İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarında; Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.



Mart ayı meclis toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi. - SİVAS