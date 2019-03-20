Mart ayı toplantısı Chassis Brakes’te
2 saat önce
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu mart ayı toplantısını Chassis Brakes International firmasında gerçekleştirdi.
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu mart ayı toplantısını Chassis Brakes International firmasında gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:20
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