Son Dakika Haberleri: Mart ayı toplantısı Chassis Brakes’te

Mart ayı toplantısı Chassis Brakes’te

2 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu mart ayı toplantısını Chassis Brakes International firmasında gerçekleştirdi.

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Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu mart ayı toplantısını Chassis Brakes International firmasında gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:20 

Ekonomi
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