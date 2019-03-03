Mart Ayı Yengeç Burcu Tarot Yorumu ( Ayrılanlar, Aşıklar, Eğitim ve Para)- Su Karakuş
1 saat önce
Mart ayı Yengeç burcu Tarot Yorumu ( ayrılanlar, aşıklar, eğitim ve para)- Su KarakuşMart ayı tarot yorumunuzu izlemeye hoşgeldiniz.
Mart ayı Yengeç burcu Tarot Yorumu ( ayrılanlar, aşıklar, eğitim ve para)- Su Karakuş
Mart ayı tarot yorumunuzu izlemeye hoşgeldiniz.
Ayrılanlar tekrar barışacak mı? İlişkisi mutlu devam edenler neler yaşayacak? Eğitim hayatı sürenlerin başarı grafiği yükselecek mi? Mali konularda nelere dikkat etmelisiniz?
Uzman tarot eğitimcisi Su Karakuş burç burç anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:28 Kaynak: Youtube
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