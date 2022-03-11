Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

11.03.2022 11:17
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.

Her sene kış mevsimin başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına gelirken, dondurucu hava kış boyu etkili oluyor. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

Baraj göletinin ilçeye güzel bir hava kattığını ifade eden Uğur Kutluk, "Biz mart ayındayız ama barajımız hala buzlarla kaplı ve güzel bir görselde sunuyor. Mart ayına rağmen havalar soğuk ama güzel bir görüntü, güzel bir manzara var. Burası aslında hem yaz, hem de kış ayrı bir manzara sunuyor. Şimdi biz de doyasıya fotoğraf çekip o güzel anı ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

YORUMLAR
500
Hakkari'de eğitime kar engeli Hakkari'de eğitime kar engeli Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi

Yüksekova, Hakkari, Ocak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement