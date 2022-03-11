Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

11.03.2022 19:27

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedişubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen buzları hala çözülmedi.

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen buzları hala çözülmedi.

Her sene kış mevsimin başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına gelirken, dondurucu havalar ise üst seviyeye çıkıyor. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.

Baraj göletinin ilçeye güzel bir hava kattığını ifade eden Uğur Kutluk, "Biz mart ayındayız ama barajımız hala buzlarla kaplı ve güzel bir görselde sunuyor. Mart ayına rağmen havalar soğuk ama güzel bir görüntü, güzel bir manzara var. Burası aslında hem yaz, hem de kış ayrı bir manzara sunuyor. Şimdi bizde doyasıya fotoğraf çekip o güzel anı ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi
Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan tır devrildi Yoldan çıkan tır devrildi MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı

Yüksekova, Hakkari, Ocak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
19:10 Zelenski paylaştığı videoda net konuştu: Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement