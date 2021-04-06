Mart ayında 449 bin ton su kullanıldı - Son Dakika

Mart ayında 449 bin ton su kullanıldı
06.04.2021 15:33
Lüleburgaz'da Mart ayı içerisinde toplam 449 bin ton su harcandı. Şubat ayında 405 bin ton suyun kullanıldığı kentte bir önceki aya göre yüzde 10 artış gerçekleşti.
Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü verilerine göre Mart ayında tüketilen toplam su miktarı bir önceki aya göre 44 bin ton artarak 449 bin tona ulaştı.
Korona virüs salgını nedeniyle su kullanımının aylık ortalama 400 bin ve üzeri tonlarda gerçekleştiği Lüleburgaz'da içme suyu 51 bin 821 aboneye ulaştırıldı. Öte yandan su kullanımında en fazla harcama yapılan kısım ise 44 bin 727 abonenin bulunduğu mesken aboneleri oldu. Mesken aboneleri toplam 337 bin ton su harcaması gerçekleştirdi.
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