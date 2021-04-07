Mart ayında 7 milyon yolcu hava yolunu tercih etti - Son Dakika

Mart ayında 7 milyon yolcu hava yolunu tercih etti

07.04.2021 10:23
Mart ayında 7 milyon yolcu hava yolunu tercih etti, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından paylaşılan Mart ayı verilerine göre, 7 milyon yolcu havayolunu tercih etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından paylaşılan Mart ayı verilerine göre, 7 milyon yolcu havayolunu tercih etti.  DHMİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük sayılarını açıkladı. DHMİ tarafından paylaşılan verilere göre bu dönemde tüm havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 76, dış hatlarda 22 bin 537'ye ulaştığı Mart ayında üst geçişler ile birlikte toplam 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşti.

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Söz konusu ay içerisinde Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 oldu. Mart ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise iç hatlarda 43 bin 848 ton, dış hatlarda 183 bin 384 ton, toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

2 MİLYON 212 BİN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANINI TERCİH ETTİ

DHMİ tarafından paylaşılan verilerine göre, aynı ayda İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 741, dış hatlarda 12 bin 721 olmak üzere toplamda 17 bin 462'ye ulaştı. Bu havalimanında söz konusu ayda iç hatlarda 561 bin 980, dış hatlarda 1 milyon 650 bin 690 olmak üzere toplamda 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 3 BİN UÇAK TRAFİĞİ YAŞANDIGenel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda da Mart ayında 3 bin 402 uçak trafiği yaşandı. Böylece İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'nda toplam 20 bin 864 uçak trafiği gerçekleşti.

17 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayını kapsayan üç aylık verilerin de yer aldığı açıklamada tüm havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 136 bin 825, dış hatlarda 59 bin 236 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 238 bin 448 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 650 bin 240, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 16 bin 365 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 677 bin 767 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 118 bin 865 ton, dış hatlarda 481 bin 568 ton olmak üzere toplamda 600 bin 433 tona ulaştı.

ÜÇ AYDA 5 MİLYON YOLCUAvrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı'nda üç aylık sürede 46 bin 427 uçak ve 5 milyon 542 bin 158 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 9 bin 80 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 55 bin 507 uçak trafiği gerçekleşti.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul, Uçak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mart ayında 7 milyon yolcu hava yolunu tercih etti - Son Dakika


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