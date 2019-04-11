Mart Ayında Adana Havalimanı'nda 431 Bin Yolcuya Hizmet Verildi

Adana Havalimanı
'nda Mart ayında 431 bin 86 yolcuya hizmet verildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 377 bin 334, dış hat yolcu trafiği 53 bin 752, toplamda ise 431 bin 86 oldu.
2019 yılı Mart ayında Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2 bin 983, dış hat uçak trafiği 502, toplamda ise 3 bin 485 oldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 3 bin 322 ton olarak gerçekleşti.
2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle Adana Havalimanı'ndan 1 milyon 273 bin yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 9 bin 726'ya, yük trafiği ise 10 bin 397 tona ulaştı. - ADANA