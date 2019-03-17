Mart Ayında Deniz Keyfi Yaptılar
31 dakika önce
Hava sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Marmaris'te vatandaşlar soluğu sokakta aldı.
Hava sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Marmaris
'te vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Bazı vatandaşlar ise Mart ortasında denize girip, deniz keyfi yaptı. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yazdan kalma güneşli günün tadını çıkardı. Ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Marmaris güneşli bir güne merhaba dedi. Güneşli
havayı fırsat bilen ilçe yaşayanlarından bazıları Mart ayında denize girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarında, ilçede bazı vatandaşlar parkta çocuklarıyla eğlenirken, bazı vatandaşlar da kafelerde oturmayı tercih etti. Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği kentte balık tutan vatandaşlar da vardı. Bazı vatandaşlar ise bisiklete binip şehir turu yaptı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:09 Kaynak: İHA
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